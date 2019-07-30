Роналду порівняв трансферну політику Барселони та Реала

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду несподівано знайшов кілька хороших слів про Барселону.

"Я бачу Барселону знову дуже сильною. Каталонці дуже добре підсилились – Де Йонг, Грізманн, як і в минулому році з Коутінью, Дембеле... Це завжди буде одна з найкращих команд у світі.

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Також, як і Реал Мадрид, з Азаром, Йовічем, Менді. Я чудово знаю про Мадрид, тому що я залишив тут частину себе, у мене залишилися друзі тут, це клуб, з яким я виграв найбільше трофеїв, і я впевнений на 100%, вони проведуть чудовий сезон", – цитує Роналду Marca.

Нагадаємо, Кріштіану проміняв Реал на Ювентус влітку 2018 року. Туринці заплатили за 34-річного португальця близько 100 млн євро.

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