Роналду поновив свою статистику ударів зі штрафного на великих турнірах – він забив лише раз
Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду збільшив кількість спроб ударів зі штрафного майданчика на великих турнірах.
Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду двічі виконував штрафні удари в першому таймі матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії та обидва рази не влучив у площину воріт.
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Враховуючи ці дві спроби, Роналду здійснив 58 ударів зі штрафного на великих турнірах, тобто ЧС та Євро, повідомляє Squawka_Live. За весь цей час 39-річний португалець зміг забити лише один гол зі стандарту – у матчі проти Іспанії (3:3) на ЧС-2018.
До слова, Євро-2024 – це 11 великий турнір для Роналду. На чемпіонатах Європи за Португалію він зіграв 28 матчів, забив 14 голів та віддав 10 асистів. На Євро-2024 гравець поки відзначився тільки асистом.