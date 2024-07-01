Форвард збірної Португалії Кріштіану Роналду двічі виконував штрафні удари в першому таймі матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії та обидва рази не влучив у площину воріт.

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Враховуючи ці дві спроби, Роналду здійснив 58 ударів зі штрафного на великих турнірах, тобто ЧС та Євро, повідомляє Squawka_Live. За весь цей час 39-річний португалець зміг забити лише один гол зі стандарту – у матчі проти Іспанії (3:3) на ЧС-2018.

До слова, Євро-2024 – це 11 великий турнір для Роналду. На чемпіонатах Європи за Португалію він зіграв 28 матчів, забив 14 голів та віддав 10 асистів. На Євро-2024 гравець поки відзначився тільки асистом.

Cristiano Ronaldo has attempted 58 shots from direct free-kicks at major tournaments...



He's scored one.#EURO2024 pic.twitter.com/3WZaURhH2N — Play Squawka Selector for Free (@Squawka_Live) July 1, 2024

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