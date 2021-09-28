Португалець, відомий своїм негативним ставленням до нездорового харчування, дав привід для жартів.

Роналду обвалив акції Coca-Cola – один жест португальця коштував компанії 4 млрд доларів

Кілька днів тому Роналду помітили в одному із ресторанів Subway. Це одна з найбільших мереж закладів "швидкого обслуговування", основною стравою в меню якого є сендвічі.

Кріштіану здивував як відвідувачів, які на той момент були в приміщенні, так і користувачів соцмереж, які активно поширюють відео, на якому Роналду виходить із Subway та сідає у свій автомобіль.

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