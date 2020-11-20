Зірковий нападник поповнив персональний спортзал новим тренажером. Світлина снаряду з'явилася в особистому Instagram португальця.

Чергове досягнення Роналду у відеоогляді матчу Хорватія – Португалія – 2:3

Роналду придбав футуристичний SIXPAD HOME GYM. Це велотренажер для EMS-тренувань. Роналду є постійним клієнтом японської компанії, а також давнім прихильником тренажерів із електричними частотами для стимуляції м'язів. Форвард впевнений, що такі тренування є запорукою вдосконалення спортсменів.

До слова, в нинішньому сезоні Кріштіану Роналду провів 5 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів і віддав 1 асист.

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