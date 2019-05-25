Роналду похизувався новим автомобілем вартістю близько 1 млн євро

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Україна U-20 – США U-20 – 2:1 – відео голів і огляд матчу
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Петраков – про перемогу над США: Провалили перший тайм, але кінцівка мені сподобаласьЗбірна України — 24 трав 728
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Україна U-20 – США U-20: онлайн-трансляція матчу молодіжного ЧС-2019, – як це булоЗбірна України U-21 — 24 трав 5131
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Шахов після тріумфального сезону покидає ПАОК – питання зарплатні в новому контракті й пропозиція від іншого учасника ЛЧСвіт — 24 трав 5516
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"Ми – Суперорли, і вже тому мусимо домінувати": Нігерія – третій суперник України на Кубку світу U-20Овертайм — 24 трав 1021