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Роналду похизувався новим автомобілем вартістю близько 1 млн євро

06:00 654 Читать на русском
Роналду похизувався новим автомобілем вартістю близько 1 млн євро
Кріштіану Роналду / Фото з соцмереж

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду вкотре доводить, що небайдужий до спортивних машин.

Кріштіану Роналду поповнив свій автопарк розкішним залізним конем McLaren Senna.

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Вартість такої "іграшки" становить близько 850 тисяч євро.

Нагадаємо, що трансфер Роналду з Реала обійшовся Ювентусу в 117 млн євро. У поточному сезоні Роналду зіграв у 43-х матчах, в яких відзначився 28-ма голами та 13-ма асистами.

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Enjoy

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія Відеоновини
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