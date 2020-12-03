Португалець оформив ювілейне взяття воріт у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Динамо (3:0).

Ювентус – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу

"750 голів, 750 щасливих моментів, 750 усмішок на обличчях наших вболівальників. Дякую всім гравцям та тренерам, які допомогли мені досягти цієї дивовижної цифри. Дякую і всім моїм вірним суперникам, які змусили мене щодня працювати все більше і більше", – написав Роналду у Twitter.

Нагадаємо, португалець дебютував на професіональному рівні у 2002 році. Майбутню легенду виховував Спортінг, після чого були МЮ, Реал та Ювентус.

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