Роналду подякував своїм суперникам після ювілейного гола у ворота Динамо
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився емоціями від 750 гола у своїй кар'єрі.
Португалець оформив ювілейне взяття воріт у матчі 5 туру Ліги чемпіонів проти Динамо (3:0).
Ювентус – Динамо – 3:0 – відео голів і огляд матчу
"750 голів, 750 щасливих моментів, 750 усмішок на обличчях наших вболівальників. Дякую всім гравцям та тренерам, які допомогли мені досягти цієї дивовижної цифри. Дякую і всім моїм вірним суперникам, які змусили мене щодня працювати все більше і більше", – написав Роналду у Twitter.
Нагадаємо, португалець дебютував на професіональному рівні у 2002 році. Майбутню легенду виховував Спортінг, після чого були МЮ, Реал та Ювентус.
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