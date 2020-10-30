У таборі Ювентуса нарешті оголосили хорошу новину після поразки від Барселони (0:2).

Зірковий форвард Ювентуса Кріштіану Роналду отримав негативний результат тесту на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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35-річний португалець перебував на самоізоляції протягом 19-ти днів і пропустив 4 поєдинки туринців, один з яких був проти Динамо (2:0) у Києві. Наступну зустріч Юве проведе у Серії А проти Спеції першого листопада.

У нинішньому сезоні чемпіонату Італії Роналду провів 2 матчі, в яких відзначився трьома голами та асистом.

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