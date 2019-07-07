Роналду поділився цілями на наступний сезон

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вважає, що перебуває у відмінній формі.

"Я завжди у відмінній формі і готовий до яскравого футбольного року. Цілі на новий сезон? Ті ж, що і на попередні: демонструвати свій максимум і ставати володарем нових трофеїв", – цитує Роналду O Jogo.

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Нагадаємо, у минулому сезоні Кріштіану Роналду здобув з Ювентусом два трофеї – чемпіонство в Італії та Суперкубок апенінської країни.

До слова, у сезоні 2018/19 португальський нападник провів за Ювентус 43 матчі в усіх турнірах, де забив 28 голів та віддав 10 результативних передач.

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