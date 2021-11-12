Форвард Кріштіану Роналду вкотре довів, що ніколи не був байдужим до дітей,

Ірландія та Португалія розписали безгольову нічию в матчі відбору до ЧС-2022. Оскільки матч не був багатим на події, найяскравіший епізод трапився вже після гри.

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На поле прорвалась юна вболівальниця та зі сльозами на очах побігла до капітана гостей Кріштіану Роналду. Португальська зірка тепло обійняв дівчинку та подарував їй свою футболку.

Нагадаємо, Португалія поки не гарантувала собі вихід на Мундіаль і вирішуватиме усе в очному поєдинку із Сербією 14 листопада, де команду Роналду влаштує і нічия.

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