Днями Джорджина Родрігес оголосила про заручини з нападником Аль-Насра і збірної Португалії Кріштіану Роналду. Дівчина опублікувала фотографію каблучки на безіменному пальці лівої руки. Як інформує The Sun, КР7 витратив понад 310 тисяч євро на подарунки Джорджині з нагоди заручин.

Роналду зробив Джорджині пропозицію – відома відповідь на розкішну каблучку (ФОТО)

Серед них – електромобіль Porsche Taycan вартістю 91 тисяча євро, годинник Audemars Piguet вартістю 61 600 євро, годинник Patek Philippe за 48 800 євро, сумки Christian Dior і Louis Vuitton вартістю майже 8 100 євро і набір різних суконь і топів, на які було витрачено 21 700 євро.

Пара перебуває у стосунках з 2016 року. У них двоє спільних дітей. Як стало відомо The Sun, каблучка з діамантом обійшлася Роналду в 4,3 млн євро.

