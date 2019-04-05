Роналду почувається краще – Аллегрі розраховує на свого форварда перед матчем проти Аякса

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі оцінив фізичний стан Кріштіану Роналду та інших гравців туринського клубу напередодні матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

"Кріштіану, здається, трохи краще. Хороший знак за п'ять днів до матчу з Аяксом.

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Манджукіч, Дибала і Спінаццола можуть грати. Самі Хедірі ще потрібно пройти огляд, Дуглас Коста повинен відновитися до Аякса, Куадрадо – до СПАЛа.

Касерес пропустить три тижні, готовність Періна потрібно оцінювати як з дня на день, але зі Міланом він не зіграє. К'єлліні, можливо, теж відпочине. З Алексом Сандро все в порядку. Радий за Бонуччі, ми боялися за його травму коліна, але, на щастя, все добре", – цитує Аллегрі офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, 6 квітня туринці зіграють проти Мілана в рамках Серії А, а 10 квітня відбудеться матч ЛЧ проти Аякса.

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