Кріштіану Роналду готовий продовжити контракт з Аль-Насром до 2027 року.

Саудівський Аль-Наср і Кріштіану Роналду почали переговори про продовження угоди ще на два сезони. Якщо сторонам вдасться домовитися, португальський форвард підпише нову угоду до січня 2027 року. Про це інформує інсайдер Алі Аль-Харбі.

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Чинний контракт Роналду з Аль-Насром розрахований до червня 2025 року. Повідомляється, що Кріштіану хотів би зіграти на ЧС-2026 у складі збірної Португалії в статусі гравця саудівської команди.

У сезоні 2023/24 Роналду зіграв за Аль-Наср 17 матчів у всіх турнірах, у яких забив 16 м'ячів.

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