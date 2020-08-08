Роналду побив унікальний рекорд Ювентуса, який тримався майже століття

Зірковий нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не втомлюється встановлювати нові рекорди у свої 35.

Попри виліт з Ліги чемпіонів від Ліона, Роналду перевершив рекорд, що тримався 95 років, інформує офіційний Твіттер ESPN.

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Йому вдалось забити 37 м’ячів протягом одного сезону за Юве – це найбільший показник за всю історію туринського клубу. Попередній рекорд належав Феліче Борелю, який в сезоні 1933/34 забив 36 голів за "стару сеньйору".

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі. Кріштіану відзначився ефектним дублем.

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