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Роналду побив унікальний рекорд Ювентуса, який тримався майже століття

11:34 - Читать на русском
Роналду побив унікальний рекорд Ювентуса, який тримався майже століття
Кріштіану Роналду у матчі проти Ліона / Getty Images

Зірковий нападник Ювентуса Кріштіану Роналду не втомлюється встановлювати нові рекорди у свої 35.

Попри виліт з Ліги чемпіонів від Ліона, Роналду перевершив рекорд, що тримався 95 років, інформує офіційний Твіттер ESPN.

Роналду вперше за понад 10 років не зіграє у чвертьфіналі Ліги чемпіонів

Йому вдалось забити 37 м’ячів протягом одного сезону за Юве – це найбільший показник за всю історію туринського клубу. Попередній рекорд належав Феліче Борелю, який в сезоні 1933/34 забив 36 голів за "стару сеньйору".

Нагадаємо, що в 1/8 Ліги чемпіонів туринський Ювентус вилетів від Ліона – 2:2 за сумою двох матчів, але через більшу кількість голів на виїзді французи ідуть далі. Кріштіану відзначився ефектним дублем.

Роналду дублем не втримав Ювентус у Лізі чемпіонів – Ліон вистраждав чвертьфінал

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Італія Ювентус Ювентус Кріштіану Кріштіану Роналду Рекорди
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