Екс-зірка збірної Румунії Адріан Муту кілька місяців тому гостював у Кріша в Ер-Ріяді, а тепер поділився цікавою інформацією.

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"Справжня мотивація Роналду – зіграти офіційний матч зі сином. Саме тому він не здається. В Аль-Насрі це можливо. В іншому клубі, наприклад, Реалі, таке було б складно. Але я не думаю, що вони не можуть зіграти разом за рік-два", – наводить слова Муту O Jogo.

Нагадаємо, місяць тому Кріштіану-молодшому виповнилося 14, він виступає за юнацьку команду Аль-Насра. Зірковому батьку в лютому стукне 40, його чинний контракт розрахований ще на сезон.

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