Кріштіану Роналду вирішив посилити свою охорону після останніх подій. Надмірне оприлюднення його приватного життя в поєднанні з погрозами, які отримують члени його сім'ї, викликали занепокоєння португальця. Гравець Аль-Насра вирішив змінити охоронців, і новим керівником служби безпеки Роналду став Клаудіо Мігель Ваз, повідомляє Marca.

Роналду близький до придбання іспанського клубу – вони ставали чемпіонами у 2004 році, а тепер можуть вилетіти з Ла Ліги

Ваз є досвідченою та визнаною особою у сфері приватної безпеки. Новий одіозний охоронець Роналду має військовий вишкіл, спеціалізувався на роботі в проблемних районах та відомий завдяки роботі з Рафаелем Леау та Желсоном Мартіншем.

Проте оточення Кріштіану вважає нового охоронця надто агресивним, що шкодить іміджу Роналду. Під час поїздки дружини португальця Джорджини Родрігес в Париж керівник охорони світив ліхтариком в камери фотографів та всіляко заважав журналістам виконувати свою роботу. Ці кадри вже стали вірусними.

Додамо, що Роналду може покинути Саудівську Аравію вже цього літа в статусі вільного агента. За Аль-Наср він виступає з 2023 року.

Роналду дублем приніс перемогу Аль-Насру в дербі – Кріштіану забив 931 гол у кар'єрі і підняв команду у топ-3