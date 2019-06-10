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Роналду після перемоги в Лізі націй: Збірна Португалії існуватиме й надалі – зі мною чи без

10:57 742 Читать на русском
Роналду після перемоги в Лізі націй: Збірна Португалії існуватиме й надалі – зі мною чи без
Кріштіану Роналду і Бернарду Сілва / Reuters

Капітан збірної Португалії не стримував емоцій після тріумфу у європейському турнірі.

61’ Гонсалу Гедеш
 
61’ Гонсалу Гедеш

Головна зірка "команди обраних" прокоментував успішне завершення Ліги націй.

"Багато щастя! Все ідеально, я дуже радий. Виграти цей трофей тут, в Португалії, на очах у португальського народу – це велика честь для мене.

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Я щасливий, що ми перемогли тут. Народ Португалії заслуговує на це. Люди підтримували нас з самого початку в обох матчах – і проти Швейцарії, і сьогодні.

Цей трофей для всіх них. Він належить не збірній, а всій Португалії. Збірна буде існувати і далі – з Кріштіану чи без. У команди великий потенціал. Є молоді гравці, які з роками подорослішають і стануть кращими.

Я хочу брати участь в цьому проекті, тому що відчуваю себе добре. Відчуваю, що можу допомогти збірній. Як я вже сказав, у цієї збірної є потенціал, щоб рости далі і завойовувати нові трофеї", – цитує Роналду офіційний сайт УЄФА.

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