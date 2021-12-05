"Роналду писав мені, вимагаючи більше поваги, адже він стільки виграв і забив. Я не боюся говорити правду, ладен зустрітися з усім світом – від папи римського до останньої людини на планеті.

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Я дзвонив до Буффона, щоб дізнатися, як Роналду дістав мій номер, і він відповів, що передав його співробітнику прес-служби, який передав його Кріштіану. Роналду хотів сказати мені, що забив 750 голів, а в мене лише 150 голів.

Можу сказати одне: дорогий Кріштіану, ти маєш усе. Живи спокійно і розслабся, замість того, щоб надсилати мені повідомлення. Потрібно брати приклад з Мессі, йому нема діла ні до чого", – цитує Кассано Corriere dello Sport.

Це не перший випад Антоніо у бік форварда Манчестер Юнайтед. Раніше він радив Ювентусу позбутись Кріштіану, щоб покращити свою гру.

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