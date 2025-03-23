"Для мене це не проблема. Я знаю, він не хотів виявити до мене неповагу. Я досить розумний, щоб це зрозуміти. Не тільки він – по всьому світу багато спортсменів святкують так само як я.

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Для мене це честь, але я сподіваюся, що він побачить моє святкування під час матчу", – сказав Роналду під час прес-конференції.

Нагадаємо, що Расмус Хьойлунд у першому матчі між Португалією та Данією забив єдиний гол. Гравець Манчестер Юнайтед повторив святкування Роналду, під час якого Кріштіану високо підстрибує і робить характерний жест руками.

Матч-відповідь між Португалією та Данією відбудеться 23 березня. Початок о 21:45 за київським часом.

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Cristiano Ronaldo on Højlund celebration: “No problem. It’s a honor for me”.@BeanymanSports pic.twitter.com/LAzL1Ei9Wd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 23, 2025