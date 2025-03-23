Роналду пихато прокоментував імітацію свого святкування зіркою Манчестер Юнайтед: "Він побачить моє під час матчу"
Форвард збірної Португалії Кріштіано Роналду поділився думками щодо святкування гола нападника Данії Расмуса Хьойлунда.
"Для мене це не проблема. Я знаю, він не хотів виявити до мене неповагу. Я досить розумний, щоб це зрозуміти. Не тільки він – по всьому світу багато спортсменів святкують так само як я.
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Для мене це честь, але я сподіваюся, що він побачить моє святкування під час матчу", – сказав Роналду під час прес-конференції.
Нагадаємо, що Расмус Хьойлунд у першому матчі між Португалією та Данією забив єдиний гол. Гравець Манчестер Юнайтед повторив святкування Роналду, під час якого Кріштіану високо підстрибує і робить характерний жест руками.
Матч-відповідь між Португалією та Данією відбудеться 23 березня. Початок о 21:45 за київським часом.
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