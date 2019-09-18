Роналду підтвердив, що був за крок від трансферу в Арсенал

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду в інтерв'ю на ITV Пірсу Моргану розповів, що був дуже близьким до переходу в лондонський Арсенал у 2003 році.

"Це правда. Я був дуже близький до переходу в Арсенал, буквально за крок. Це фантастичний клуб. Трансферу не сталося, але я ціную те, що вони зробили для мене, особливо Арсен Венгер.

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Знаєте, у футболі ніколи не знаєш, де ти будеш грати. Таке життя", – сказав Роналду.

Нагадаємо, в 2003 році 18-річний португалець перейшов зі Спортінга в Манчестер Юнайтед. Роналду провів у складі манкуніанців шість років, на його рахунку 292 матчі за "червоних дияволів" у всіх турнірах, 118 голів і 68 результативних передач.

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