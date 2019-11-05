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Роналду підтримав Андре Гомеша після жахливої травми

08:52 377 Читать на русском
Роналду підтримав Андре Гомеша після жахливої травми
Кріштіану Роналду та Андре Гомеш / Beingsports

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду підтримав свого партнера по збірній Португалії Андре Гомеша, який зазнав важкої травми у матчі АПЛ.

"Якнайшвидшого одужання, Андре! Повернешся ще сильнішим. Міцно обіймаю", – написав Роналду в інстаграмі, виклавши фото з хавбеком Евертона.

Евертон повідомив про стан Гомеша після жахливого перелому у матчі з Тоттенхемом

Нагадаємо, на 78-й хвилині матчу 11 туру АПЛ між Евертоном і Тоттенхемом (1:1) португальський легіонер "ірисок" зламав ногу – після підкату Сон Хин Міна Гомеш зіткнувся з Сержем Ор'є. Португалець був прооперований, але поки про терміни його відновлення не повідомляється.

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