Влада Саудівської Аравії у найближчому майбутньому сподівається запросити ще кілька гучних імен в компанію до Кріша, інформує Sky Sports.

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Країна підготувала масштабну програму "Vision-2030". Вона передбачає, що Саудівська Аравія за десятиліття зможе стати світовим лідером у різних галузях, зокрема, й у футболі. Перехід Кріштіану Роналду лише додав впевненості у реалізції цих намірів. Майже відразу з'явилися чутки і про трансфер Ліонеля Мессі, якщо той надумає попрощатися з ПСЖ. Серед інших топ-цілей називають Мохамеда Салаха (Ліверпуль) та Кевіна де Брюйне (Ман Сіті).

У саудитів ніколи не було проблем з фінансовою привабливістю, але є питання щодо рівня змагань і місцевих соціальних норм. Далеко не кожен футболіст готовий переїхати з Європи у країну, де практикують смертну кару. Саме тому Саудівська Аравія подала заявку на проведення ЧС-2030 разом з Єгиптом та Грецією. Влада сподівається показати свої можливості і готовність адаптуватися до окремих вимог західного світу.

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