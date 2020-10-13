Роналду підхопив коронавірус – зірка Ювентуса ризикує не зіграти з Динамо у Лізі чемпіонів
Зірковий гравець Ювентуса та збірної Португалії Кріштіану Роналду інфікувався сумнозвісним COVID-19. Гравець точно пропустить поєдинок Ліги націй проти Швеції.
Кріштіану Роналду отримав позитивний результат тесту на коронавірус у таборі збірної Португалії.
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Як повідомляє A Bola, 35-річний гравець вже покинув розташування національної команди. Його самопочуття у нормі, ніяких симптомів наразі немає. Решта футболістів сьогодні зранку, 13 жовтня, здали повторні тести – у всіх негативні результати. Відповідно, Фернанду Сантуш може розраховувати на них у матчі 4-го туру Ліги націй Португалія – Швеція.
До слова, виявлена хвороба ставить під питання участь Кріштіану Роналду в першому матчі ЛЧ цього сезону проти Динамо. Зауважимо, що цей поєдинок пройде 20 жовтня на НСК Олімпійський.
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