Кріштіану Роналду отримав позитивний результат тесту на коронавірус у таборі збірної Португалії.

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Як повідомляє A Bola, 35-річний гравець вже покинув розташування національної команди. Його самопочуття у нормі, ніяких симптомів наразі немає. Решта футболістів сьогодні зранку, 13 жовтня, здали повторні тести – у всіх негативні результати. Відповідно, Фернанду Сантуш може розраховувати на них у матчі 4-го туру Ліги націй Португалія – Швеція.

До слова, виявлена хвороба ставить під питання участь Кріштіану Роналду в першому матчі ЛЧ цього сезону проти Динамо. Зауважимо, що цей поєдинок пройде 20 жовтня на НСК Олімпійський.

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