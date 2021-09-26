Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду хоче бути готовим до моменту, коли доведеться вішати бутси на цвях.

Португалець збирається залишитися в структурі "червоних дияволів" і стати тренером, повідомляє The Sun.

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Зараз Роналду 36 років, а його контракт розрахований за схемою 2+1. Зірка Манчестер Юнайтед не сумнівається, що зможе "протриматися" на полі до 40-річчя, а потім спробує себе в ролі тренера. Заповітна мрія португальця – тренувати свого сина, Кріштіану-молодшого. 11-річний хлопець дуже любить футбол і всюди слідує за батьком – займався в дитячих командах Ювентуса, а цього літа поповнив академію Манчестер Юнайтед.

Додамо, що Роналду вибухово повернувся на Олд Траффорд, відзначившись 4 голами у 4 матчах.

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