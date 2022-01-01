"2021 рік добіг кінця, і він був далеко не легким, незважаючи на те, що я забив 47 м'ячів у всіх змаганнях. Два різних клуби та п'ять різних тренерів. Фінальний етап Євро зі збірною плюс відбір до ЧС, який продовжиться і у 2022 році.

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У Ювентусі я пишався тим, що виграв Кубок Італії та Суперкубок Італії, а також став найкращим бомбардиром серії А. У збірній Португалії – тим, що став найкращим бомбардиром Євро. І, звичайно ж, повернення на Олд Траффорд завжди буде одним із найзнакових моментів у моїй кар'єрі.

Але я незадоволений результатами Манчестер Юнайтед. Ми всі незадоволені, я в цьому певен. Ми знаємо, що маємо працювати старанніше, грати краще та показувати більше, ніж показуємо зараз.

Нехай новий рік стане поворотним моментом сезону! Давайте будемо сильнішими духом у 2022 році. Давайте зробимо все можливе, давайте тягнутися до зірок і повернемо клуб туди, де він має бути! Приєднуйтесь, ми на вас розраховуємо! З Новим роком, скоро побачимося", – написав Роналду в Instagram.

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