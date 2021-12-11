"Ще один крок у правильному напрямку. Ми знаємо, що хочемо. Ми знаємо, що ми повинні зробити, щоб цього досягти. Все залежить від нас. Молодці, хлопці! Вперед, дияволи!" – написав Роналду у Twitter.

Рангнік не буде нікого переконувати залишитися в Манчестер Юнайтед – сумніви є у Роналду та ще двох зірок

Саме 36-річний португалець приніс перемогу своїй команді, реалізувавши пенальті.

Після 16-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 5-й сходинці. У нинішньому сезоні англійської першості Кріштіану провів 13 матчів, в яких відзначився 7-ма голами та трьома асистами.

Челсі завдяки двом пенальті переміг Лідс, Ліверпуль здолав Джеррарда на Енфілді, МЮ виграв у другому матчі з Рангніком