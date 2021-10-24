Форвард "червоних дияволів" Кріштіану Роналду пояснив пресі, чому після повернення на Олд Траффорд не виконав пісню новачка на посвяті в стан манкуніанців і вирішив сказати мотиваційну промову.

"Я говорив те, що відчував у той момент, що я тут, щоб перемагати. Манчестер Юнайтед – це синонім перемоги, я сюди не на канікули приїхав.

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Ще я сказав, що бачу величезний потенціал у цій команді з дуже молодими гравцями. І я тут, щоб допомогти команді створити щось нове. Решту своїх слів не пам'ятаю. Але це було класно, це була хороша промова.

Я не заспівав, бо сказав їм, що вже співав тут кілька років тому. Навіть дуже багато років тому... Було непогано. Хлопці мене зрозуміли, тому я був щасливий в той день", – заявив Роналду в інтерв'ю Sky Sports.

До слова, сьогодні, 24 жовтня, на Кріштіану і компанію очікує непроста дуель проти Ліверпуля, стартовий свисток пролунає о 18:30.

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