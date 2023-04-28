Чемпіонат Саудівської Аравії, 24 тур

Аль-Наср – Аль-Раед – 4:0

Голи: Роналду, 4, Гаріб, 55, Маран, 90, Аль-Сулайхем, 90+5

Аль-Наср вилетів з Кубка, набрав усього очко у попередніх двох турах чемпіонату і дав Аль-Іттіхаду піти у серйозний відрив. Криза результатів збіглася зі "сухою" серією Роналду, який не міг забити 3 поєдинки поспіль.

"Жовто-сині" мали чудову нагоду виправити ситуацію, адже в гості приїхав Аль-Раед з нижньої частини таблиці. Вже на 4-й хвилині очікування підтвердились. Роналду у високому стрибку головою замкнув подачу правого захисника Аль-Ганама.

Header from Ronaldo pic.twitter.com/GVDSh6UZCL — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) April 28, 2023

Для суперзірки це був 12 гол у 12 матчах чемпіонату. Незабаром Роналду показав фірмову бісіклету – у ворота не влучив, але добряче налякав суперника.

Аль-Наср закріпив перевагу, забивши на старті другого тайму. Роналду знову виявився королем повітря, скинув м'яч Ях'я, а той переправив Гарібу – 2:0.

Під завісу зустрічі Аль-Наср добив суперника 2 голами (окремо слід відзначити розкішний удар Аль-Сулайхема). Відставання від Аль-Іттіхада скоротилося до 3 очок, хоча лідер таблиці ще зіграє свій матч 24 туру пізніше.

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