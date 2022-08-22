Португалець під час розминки перед матчем 3-го туру АПЛ проти Ліверпуля підійшов привітатися з колишніми одноклубниками, які зараз працюють на телебаченні. Роналду обійнявся з Гарі Невіллом та Роєм Кіном, а от мерсисайдця Джеймі Каррагера проігнорував. Сказати кілька слів для глядачів також відмовився.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: стартові склади та онлайн-трансляція центрального матчу АПЛ

До слова, Ерік Тен Хаг вирішив не випускати Кріштіану на цей матч у стартовому складі. Манчестер Юнайтед спробує не повторити ганьбу минулого сезону, в якому програв Ліверпулю обидва матчі в рамках АПЛ із загальним рахунком 0:9.