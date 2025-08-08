Аль-Наср запропонував Коману 20-25 млн євро на рік, інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг. Саудівський клуб хоче, щоб француз підписав контракт до літа 2028-го.

Роналду назвав Аль-Насру ім'я колишнього одноклубника, якого хоче бачити у своїй команді, Інтер – конкурент

Наразі Кінгслі Коман ще не ухвалив рішення. Саудівці також ще не робили мюнхенцям офіційної пропозиції. У минулому сезоні Коман забив 5 голів і зробив 4 асисти в 28 матчах Бундесліги. Він також відзначився в останньому контрольному матчі за Баварію у ворота Тоттенхема.

У 2020 році Коман забив переможний гол проти ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів (1:0).

Роналду оформив хет-трик у товариському матчі – Аль-Наср постраждав через його альтруїзм