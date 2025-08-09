Кріштіану Роналду продовжує шукати зіркових гравців для посилення свого Аль-Насра. Як інформує Marca, саудівський клуб звернув увагу на двох гравців Реала, Девіда Алабу і Дані Себальйоса. Обидва не мають регулярної ігрової практики в складі "бланкос".

Однак повідомляється, що переконати їх перебратися на Близький Схід буде непросто. Згідно з джерелом, Алаба твердо має намір відіграти рік, що залишився за контрактом, у столиці Іспанії, а Себальйос, якщо і покине Реал, то тільки заради одного клубу – Бетіса.

Нагадаємо, що Роналду ще жодного разу за три роки не вигравав чемпіонат Саудівської Аравії. Він хоче це виправити, і тому збирає зіркову компанію гравців.

