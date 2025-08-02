Як повідомляє GOAL, Аль-Наср зробив офіційну спробу підписати лідера Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша цього тижня.

Аморім – про Бруну: "Він так сильно хоче допомогти партнерам, що іноді це не на користь"

Ключову роль у спробі трансферу відіграє новопризначений головний тренер Аль-Насра Жорхе Жезус. Він раніше працював з Фернандешем у Спортінгу й тепер прагне возз’єднання в Саудівській Аравії. Наставник особисто бере участь у перемовинах, що підкреслює його зацікавленість у трансфері.

Саудівський клуб сподівається, що присутність Кріштіану Роналду, з яким Бруну виступає в збірній Португалії, допоможе переконати його прийняти пропозицію. В Аль-Насрі розраховують на міцний зв’язок між футболістами не лише на полі, а й поза ним.

Цікаво, що раніше цього літа Фернандеш уже відхилив захмарну пропозицію від Аль-Хіляля. Йому нібито пропонували контракт на 3 роки із загальною сумою у 235 мільйонів євро. Попри це, майбутнє хавбека залишається відкритим, адже сам він не виключає зміни клубу.

Амбіції Аль-Насра у створенні зоряного складу підкреслює і нещодавній трансфер Жоау Фелікса. Клуб підписав 24-річного форварда у Челсі за 50 мільйонів євро.

Попри всі розмови, Фернандеш наразі перебуває з Манчестер Юнайтед у США, де команда завершує передсезонний тур. У неділю "червоні дияволи" зіграють контрольний матч проти Евертона.

Transfermarkt оцінює Фернандеша в 50 мільйонів євро. Контракт гравця з клубом чинний до 2027 року з опцією пролонгації на один рік.

"Плакав і відмовлявся переходити": як Реал оформив рекордний трансфер в історії – 12 мільярдів, майстер-клас Флорентіно