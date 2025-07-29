Форвард Челсі Жоау Фелікс змінює курс – замість романтичного повернення в Бенфіку, про яке він заявляв публічно, нападник переїжджає в Аль-Наср. Як повідомляє Correio da Manhã, португалець погодився на пропозицію клубу з Саудівської Аравії, за який виступає Кріштіану Роналду.

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В Аль-Насрі Жоау Фелікс зароблятиме 17,5 мільйона євро на рік. Це майже в шість разів більше, ніж йому пропонувала Бенфіка – лише 3 млн. Щобільше, новий контракт удвічі вигідніший за нинішній з Челсі, де він отримує 7 мільйонів.

Ще зовсім нещодавно сам Жоау Фелікс в ефірі португальського телебачення заявляв про бажання повернутися до рідного клубу, однак астрономічна пропозиція з Саудівської Аравії змінила його позицію. Бенфіка, в складі якої грає український воротар Анатолій Трубін, не витримала конкуренції з Аль-Насром. Ключову роль у переманюванні зірки зіграли головний тренер Жорже Жезус, який добре знає Фелікса, та його партнер по збірній Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, що Аль-Наср заплатить за Фелікса 30 мільйонів євро. Угодою передбачені також бонуси та значний пункт про перепродаж. У підсумку Челсі може отримати в майбутньому близько 50 мільйонів за трансфер Фелікса.

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