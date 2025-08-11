Аль-Наср продовжує збирати амбітну команду в міжсезоння. Одноклубником Кріштіану Роналду стане Кінгслі Коман з Баварії, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Лідер Барселони офіційно перейшов до клубу Роналду – каталонці дотримали свого слова

За інформацією інсайдера, 29-річний французький вінгер підпише контракт з командою на 3 роки. Баварія отримає за автора переможного гола у фіналі ЛЧ 2019/2020 майже 30 мільйонів євро.

Таким чином Коман стане черговим зірковим підписанням Аль-Насра в поточне літнє трансферне вікно. До цього в команду прийшли екс-гравець Челсі Жоау Феліш та колишній лідер Барселони Іньїго Мартінес.

Дубль Роналду не врятував Аль-Наср у грі проти команди Сегунди – поразка в дебютному матчі екс-лідера Барселон