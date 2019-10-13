Роналду пафосним фото з партнерами підкреслив готовність Португалії до матчу проти збірної України

Гравці збірної Португалії намагаються всіма способами показати свою впевненість перед гостьовим матчем відбору на Євро-2020 проти України.

Після тренування деякі гравці "селесао" зібралися для фотографії, яку Кріштіану Роналду згодом опублікував в своєму Instagram.

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Дехто з португальців посміхався, дехто зробив максимально грізну гримасу, але перевершив всіх зірковий капітан – награна поза філософа і підтягнуті шорти, які символізують максимальну готовність команди до завтрашнього матчу з командою Шевченка.

До слова, Роналду відзначився шістьма голами у трьох останніх матчах за збірну Португалії.

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