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Роналду пафосним фото з партнерами підкреслив готовність Португалії до матчу проти збірної України

22:41 1006 Читать на русском
Роналду пафосним фото з партнерами підкреслив готовність Португалії до матчу проти збірної України
Кріштіану Роналду / Reuters

Гравці збірної Португалії намагаються всіма способами показати свою впевненість перед гостьовим матчем відбору на Євро-2020 проти України.

 

Після тренування деякі гравці "селесао" зібралися для фотографії, яку Кріштіану Роналду згодом опублікував в своєму Instagram.

Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

Дехто з португальців посміхався, дехто зробив максимально грізну гримасу, але перевершив всіх зірковий капітан – награна поза філософа і підтягнуті шорти, які символізують максимальну готовність команди до завтрашнього матчу з командою Шевченка.

До слова, Роналду відзначився шістьма голами у трьох останніх матчах за збірну Португалії.

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Ready for tomorrow #todosportugal

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

blog_ava
Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка
19:13
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Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Португалія Португалія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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