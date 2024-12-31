"Щасливий. Я забив багато голів. Хочу зробити це знову, хочу стати найкращим бомбардиром світу також у 2024 році.

Екс-тренер Шахтаря став найкращим у світі – допомога Роналду після відмови від чемпіонських амбіцій

54 голи! Я скажу вам, коли вирішу закінчити! Дякую, командо!", – цитує португальця Marca.

Нагадаємо, Роналду у 2023 році забив 54 голи. Це найкращий результат Кріштіану з 2016 року. Тоді він забив 55 голів. Його рекорд – 69 забитих м'ячів у 2013-му.

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