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Роналду оцінив роботу VAR

19:46 183 Читать на русском
Роналду оцінив роботу VAR
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду висловив свою думку щодо роботи VAR.

"Команда справляється з поставленими завданнями дуже добре. Ми провели відмінну першу половину сезону, але тепер не повинні зменшувати обертів, продовжувати працювати, щоб зберегти форму у другій частині.

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Мені подобається VAR. Часом арбітрам доводиться приймати рішення в непростих епізодах, і я вітаю все, що полегшує їм роботу", – цитує Роналду Football Italia.

У кінці матчу Сампдорія забила, здавалось би, рятівний гол у ворота Ювентуса, але арбітр Паоло Валері скасував його після використання VAR.

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Ювентус - Сампдорія: Субота 29 грудня 2018

Ювентус
Матч завершено
2 : 1
Сампдорія
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Теги
Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Сампдорія Сампдорія Відеоасистент арбітра (VAR) Ювентус - Сампдорія
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