Роналду оцінив роботу VAR

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду висловив свою думку щодо роботи VAR.

"Команда справляється з поставленими завданнями дуже добре. Ми провели відмінну першу половину сезону, але тепер не повинні зменшувати обертів, продовжувати працювати, щоб зберегти форму у другій частині.

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Мені подобається VAR. Часом арбітрам доводиться приймати рішення в непростих епізодах, і я вітаю все, що полегшує їм роботу", – цитує Роналду Football Italia.

У кінці матчу Сампдорія забила, здавалось би, рятівний гол у ворота Ювентуса, але арбітр Паоло Валері скасував його після використання VAR.

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