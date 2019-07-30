Роналду оцінив можливість повернення Неймара в Барселону

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду спробував передбачити майбутнє нападника ПСЖ Неймара.

"Чи бачу я Неймара в Барселоні? Не знаю. Це чудовий футболіст, у нас з ним чудові стосунки. Про нього зараз багато пишуть, називають різні клуби.

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Але я думаю, що він залишиться в ПСЖ", – цитує Роналду Marca.

Нагадаємо, Неймар раніше заявив керівництву чинного чемпіона Франції, що хоче змінити клуб. Головним претендентом на форварда називають Барселону.

27-річний бразилець зараз перебуває в Китаї разом із ПСЖ, але не бере участі в спарингах. В клубі це пояснюють відновленням Неймара після травми.

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