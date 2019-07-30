toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Роналду оцінив можливість повернення Неймара в Барселону

14:33 529 Читать на русском
Роналду оцінив можливість повернення Неймара в Барселону
Кріштіану Роналду та Неймар / Фото SportsClub - Magazine

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду спробував передбачити майбутнє нападника ПСЖ Неймара.

"Чи бачу я Неймара в Барселоні? Не знаю. Це чудовий футболіст, у нас з ним чудові стосунки. Про нього зараз багато пишуть, називають різні клуби.

ПСЖ значно знизив ціну на Неймара, висунувши свої вимоги Барселоні

Але я думаю, що він залишиться в ПСЖ", – цитує Роналду Marca.

Нагадаємо, Неймар раніше заявив керівництву чинного чемпіона Франції, що хоче змінити клуб. Головним претендентом на форварда називають Барселону.

27-річний бразилець зараз перебуває в Китаї разом із ПСЖ, але не бере участі в спарингах. В клубі це пояснюють відновленням Неймара після травми.

75-річний дідусь, Мессі, Леонардо та цілий Катар: 14 "акторів", від яких залежить трансфер Неймара в Барселону

blog_ava
Топ-30 трансферів наших легіонерів літа-2019: італійський прорив, поповнення в Іспанії та Бельгії, динамівець на Кіпрі
12:00
3525
Теги
Трансфери Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Італія Трансфери Барселони Трансфери ПСЖ Неймар в Барселону Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
21
хв
Лінкольн Ред Імпс
18:45
Арарат-Вірменія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук