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Роналду отримає престижну нагороду в Іспанії, яку вручали українцеві

21:48 600 Читать на русском
Роналду отримає престижну нагороду в Іспанії, яку вручали українцеві
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду отримав відзнаку авторитетної газети Marca.

Кріштіану Роналду став номінантом нагороди "Marca Lenda", яку вручають найкращим спортсменам в історії за видатні досягнення.

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"Протягом своєї кар'єри Роналду здобув безліч особистих нагород та командних трофеїв. Кріштіану першим в історії виграв чемпіонати Англії, Іспанії та Італії", – йдеться у повідомленні Marca.

34-річний португалець увійде до когорти таких визначних володарів "Marca Lenda", як Паоло Мальдіні, Рафаель Надаль, Дієго Марадона, Майкл Джордан, Пеле та ін.

До слова, в 2005 році цю нагороду отримав український легкоатлет Сергій Бубка.

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Теги
Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Іспанія
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