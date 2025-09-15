Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду отримав нагороду "Золотий бутс" за те, що другий рік поспіль став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії.

Перед початком матчу Аль-Насра з Аль-Холудом (2:0) Роналду був вручений приз як найкращому бомбардиру саудівської Про-Ліги в минулому сезоні. У 30 матчах сезону-2024/25 Роналду забив 25 голів. Він став найкращим бомбардиром чемпіонату Саудівської Аравії у другому сезоні поспіль.

Екс-зірка Ла Ліги розірвав контракт з клубом після приниження – саудівці погрожують судом

У минулому сезоні португалець обійшов Айвена Тоуні з Аль-Ахлі на два м'ячі. Форвард Аль-Іттіхада Карім Бензема забив 21 гол, як і екс-партнер Георгія Бущана по Аль-Шабабу Абдерразак Хамдалла.