Девід Бекхем запросив 37-річного португальця у свій Інтер Маямі, стверджує інсайдер Педру Алмейда.

Роналду не зміг вразити навіть порожні ворота – зірка у відчаї, а мережі добивають підбіркою провалів за один матч

Перехід може відбтися вже у зимове трансферне вікно. Щоправда, такий напрямок виглядає для Роналду нелогічним. Зірковий нападник прагне покинути МЮ заради виступів у Лізі чемпіонів, а не "пенсії" в американській МЛС.

Нинішній сезон складається для Роналду просто жахливо. Нападник Манчестер Юнайтед провів на полі 468 хвилин, але забив лише один гол, та й той з пенальті у ворота Шерифа.

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