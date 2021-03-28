Роналду отримав вибачення від арбітра за незарахований гол – португалець переконаний, що це не вирішує проблему
Рефері матчу відбору до ЧС-2022 Сербія – Португалія (2:2) Данні Маккелі визнав свою помилку, яка коштувала перемоги команді Роналду.
"Суддя попросив вибачення, і я дуже його поважаю за це. Але неприпустимо, щоб у такому турнірі не використовувався VAR. М'яч перебував на півметра у воротах. Це було дуже очевидно.
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Суддя попросив вибачення у мене, але це не вирішить проблему. Арбітри роблять помилки, вони люди, але для цього існує VAR", – цитує Роналду Eurosport.
Нагадаємо, на останніх секундах поєдинку Кріштіану відзначився голом, але арбітр не зафіксував взяття воріт, мотивуючи це тим, що м'яч не перетнув лінію воріт, хоча повтори довели протилежне. У кваліфікації до ЧС-2022 VAR не використовується.
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