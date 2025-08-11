Кінгслі Коман за останні два роки дев'ять разів потрапляв до лазарету Баварії через різні травми. Влітку цього року мюнхенці вирішили продати 29-річного француза.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про перехід форварда за понад 80 млн євро

Як повідомляє Бен Джейкобс, Кінгслі Коман приєднається до Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду. Клуби досягли принципової домовленості щодо трансферу. Баварія отримає за вінгера 25 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 29 млн євро).

Коман приєднався до мюнхенців у 2017 році. Загалом він відіграв у 339 матчах, в яких забив 72 голи та віддав 71 асист. Кінгслі – герой фіналу ЛЧ-2020. Він забив єдиний гол у ворота ПСЖ і приніс своїй команді трофей.

