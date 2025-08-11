Роналду отримає в партнери переможця ЛЧ – Баварія узгодила трансфер "кришталевої" зірки
Вінгер Баварії та збірної Франції Кінгслі Коман вирушить на Близький Схід.
Кінгслі Коман за останні два роки дев'ять разів потрапляв до лазарету Баварії через різні травми. Влітку цього року мюнхенці вирішили продати 29-річного француза.
Як повідомляє Бен Джейкобс, Кінгслі Коман приєднається до Аль-Насра, за який виступає Кріштіану Роналду. Клуби досягли принципової домовленості щодо трансферу. Баварія отримає за вінгера 25 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 29 млн євро).
Коман приєднався до мюнхенців у 2017 році. Загалом він відіграв у 339 матчах, в яких забив 72 голи та віддав 71 асист. Кінгслі – герой фіналу ЛЧ-2020. Він забив єдиний гол у ворота ПСЖ і приніс своїй команді трофей.
