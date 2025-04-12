Роналду отримав шанс наблизитися до другого місця – Аль-Хіляль вдруге втратив очки і збільшив відставання від Бензема
Аль-Хіляль зіграв внічию з Аль-Іттіфаком (1:1) у 27-му турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результати та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Саудівська Аравія, 27-й тур
Аль-Іттіфак – Аль-Хіляль – 1:1
Голи: Коста, 45+6 – Малком, 57
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Аль-Хіляль у минулому турі програв Аль-Насру, тож треба було реабілітуватися за ганьбу в дербі. Попри те, що гості мали перевагу у володінні в першому таймі, вони діяли досить інертно і майже нічого не створили. А ось Аль-Іттіфак один зі своїх моментів реалізував перед перервою. Господарі вирішили розіграти штрафний, але перший удар було заблоковано. М'яч відскочив до Кости, який шикарним дальнім ударом поклав його у сітку.
По перерві Аль-Хіляль тиснув на суперника, створював раз за разом моменти, але забити вдалося лише один гол. Лоді увірвався у штрафний майданчик, віддав Малкому, а той вже розстрілював ворота. Аль-Хіляль у підсумку задовольнився лише нічиєю.
"Сині" мають 58 балів і відстають від Аль-Іттіхада на сім очок. Аль-Наср в цьому турі ще не грав, і має шанс наблизитися до Аль-Хіляля на відстань одного балу.
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