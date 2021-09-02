"Звичайно, це чудово. Я зараз зосереджений на грі за збірну Англії, але це прекрасне поповнення для команди.

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Вважаю його найкращим футболістом в історії. Упевнений, що Роналду матиме великий вплив на команду як на полі, так і за його межами. Багато гравців зможуть у нього вчитися і досягати прогресу.

Кріштіану точно підсилить нашу команду завдяки своїм бомбардирським здібностям. З нетерпінням чекаю нашої зустрічі через кілька днів", – цитує Магуайра офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

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