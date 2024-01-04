У четвер, 4 січня, Кріштіану Роналду отримав премію Марадони від Globe Soccer Awards. Вона вручається найкращому бомбардиру календарного року. КР7 заробив її, забивши у 2023-му році 54 м'ячі за Аль-Наср і збірну Португалії.

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За цим показником Роналду випередив Кіліана Мбаппе (52 голи в 53 матчах) і Харрі Кейна (52 голи в 57 матчах), інформує Mais Futebol.

Також Кріштіану був номінований у трьох інших категоріях: "Найкращий гравець чоловічої статі", "Найкращий гравець Близького Сходу" і "Улюблений гравець уболівальників". Церемонія нагородження Globe Soccer Awards відбудеться 19 січня в Дубаї.

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