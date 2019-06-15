Роналду отримав повістку в суд у справі щодо звинувачення у зґвалтуванні

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду має з'явитись у суд у справі щодо звинувачення у зґвалтування моделі Кетрін Майорги.

Кріштіану Роналду отримав повістку в суд у справі щодо ймовірного зґвалтування американської моделі Кетрін Майорги в 2009 році, повідомляє TMZ. 34-річний форвард особисто отримав документи з Федерального суду США.

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Нагадаємо, у 2009 році Кріштіану Роналду відпочивав з друзями у Лас-Вегасі після переходу з Манчестер Юнайтед у Реал. В одному з клубів він познайомився з американкою, а потім вони разом провели ніч. Після цього дівчина одразу написала заяву в поліцію, не називаючи при цьому імені чоловіка, а вже за рік підписала з юристами Кріштіану договір про нерозголошення, за що отримала 375 тисяч доларів.

Восени минулого року поліція Лас-Вегаса поновила розслідування щодо цієї справи.

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