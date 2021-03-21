Ювентус нагородив Кріштіану Роналду за досягнення гросмейстерської позначки у 770 голів.

Перед поєдинком з Беневенто португалець отримав від президента туринського клубу Андреа Аньєллі футболку з написом "G.O.A.T." (Greatest of all time – найвеличніший усіх часів) та символічним числом 770.

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У минулому турі Серії А Роналду оформив хет-трик, після якого визнав себе головним бомбардиром в історії футболу. Зірка Ювентуса обійшов легендарного Пеле, якому "нарахували" 767 голів.

Додамо, що чинний контракт Кріша з Ювентусом розрахований до літа 2022 року. У поточному сезоні нападник провів 33 матчі, відзначився 30 голами та 4 асистами.

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