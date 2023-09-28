Ним став 53-річний Гвідо Фієнга. Про призначення італійця генеральним директором Аль-Наср повідомив у клубному Twitter.

Роналду назвав умову для завершення кар'єри

З 2013 по 2021 рік Гвідо Фієнга працював у Ромі. Спершу відповідав за зв'язки зі ЗМІ та громадськістю, а пізніше був виконавчим і генеральним директором. В Аль-Насрі італійський фахівець поповнив лави колишніх представників Серії А. Раніше саудівський клуб підписав Кріштіану Роналду, який свого часу виступав за Ювентус, а влітку підписав Марцело Брозовіча з Інтера.

До слова, Аль-Наср після семи турів чемпіонату Саудівської Аравії посідає 5 місце турнірної таблиці. Відставання Роналду, Мане і Ко від лідера Про-ліги складає 4 очки.