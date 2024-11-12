Форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду став володарем престижної португальської нагороди Quinas de Platina, яка вважається найвищою відзнакою Футбольної федерації Португалії. Трофей він отримав за свій значний внесок у досягнення національної збірної.

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Роналду провів 216 матчів за Португалію, забив 133 голи та віддав 45 асистів. Він також здобув важливі титули разом з командою, вигравши чемпіонат Європи 2016 року та Лігу націй у 2019-му.

"Я горджуся цією нагородою. Це не кінець, а тільки початок. Багато праці, багато жертв. Я мріяв про перший матч за збірну, потім про 25, 50, а тепер про 150-у, 200-ю гру. Я грав за різні клуби, вигравав багато титулів, але немає нічого кращого, ніж представляти свою країну та культуру", – сказав Роналду.

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