Перед початком гри Португалія – Данія Кріштіану Роналду отримав спеціальну нагороду від Книги рекордів Гіннеса.

"Дивись мені в очі": Роналду брутально наїхав на журналіста під час прес-конференції

Отримав її 39-річний форвард за найбільшу кількість перемог на міжнародній арені – 132. Перед цим досягнення належало колишньому партнеру Роналду в мадридському Реалі Серхіо Рамосу, який має 131 перемогу в складі збірної Іспанії.

Додамо, що сьогоднішній матч проти Данії став для Кріштіану 218-м у складі збірної Португалії, в яких Роналду відзначився 135 голами та 46 асистами.

Німеччина оформила камбек з Італією, Іспанія у доданий час врятувалась з Нідерландами, Данія шокувала Португалію